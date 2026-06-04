“الدرونز” في الجزائر.. اعتماد رسمي لتكوين طيارين محترفين لأول مرة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، عن حصول الجزائر على أول اعتماد رسمي من نوعه لتكوين طيارين محترفين في مجال تسيير منظومات طائرات (الدرونز).

وقال بداري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن الاعتماد الوطني تحصل عليه مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI)، من خلال مؤسسته الفرعية “EPE CRTI SKY-TEC ENGINEERING SPA”.

وأضاف أن هذا الاعتماد هو الأول من نوعه في مجال التكوين على منظومات الطائرات دون طيار على المتن (الدرونز) من الصنفين 1 و2.

ويأتي هذا الإنجاز الإستراتيجي حسب الوزير كثمرة لجهود متواصلة وتعاون مثمر مع المركز الوطني لمنظومات الطائرات دون طيار على المتن، بما يساهم بشكل مباشر في دعم التميّز والابتكار، وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وبموجب هذا الاعتماد الرسمي، أصبحت المؤسسة مؤهلة ومخولة قانونا لتقديم برامج تكوينية متخصصة ومكثفة، تهدف إلى إعداد طيارين عن بُعد محترفين وفقاً للمقاييس المعتمدة.

وتستهدف هذه الدورات الاحترافية تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية، الهيئات والإدارات العمومية، المنظمات، بالإضافة إلى الأفراد الراغبين في اكتساب مهارات ميدانية وتقنية عالية في هذا المجال التقني الواعد الذي بات ركيزة أساسية في العديد من القطاعات الحيوية.

كما يمثل هذا الاعتماد خطوة نوعية جادة نحو تعزيز القدرات القاعدية للجزائر في تكنولوجيات الطائرات دون طيار، وتقليص التبعية للخارج في هذا التخصص الدقيق، إلى جانب تسريع وتيرة مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية الشاملة التي تشهدها البلاد، ودعم وتوطين الحلول الذكية القائمة على الابتكار الجزائري الخالص.