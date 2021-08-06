الدكتور متيوي: دواء لوفينوكس سيكون متوفرا الأسبوع المقبل

كشف الدكتور متيوي نور الدين رئيس فرع الصيدلة بالمجلس الوطني لأخلاقيات الطب أنه سيتم تدارك الاضطراب المسجل في دواء لوفينوكس الأسبوع المقبل.

وأوضح الدكتور ميتوي، الجمعة، في تصريح لإذاعة عين تيموشنت أن 4 مخابر تنتج حاجة السوق من البراسيتامول 1غ بعد الندرة المسجلة والأسبوع المقبل سيتم تدارك الإضطراب الموجود في توفر دواء”لوفينوكس”.

وأوضح المتحدث أن المخابر الوطنية أصبحت تجاوز 60% من احتياجاتنا في إنتاج المواد الصيدلانية. مضيفا أن 32 مخبرا في الجزائر تشتغل دون توقف من أصل أزيد من 90 مخبرا عبر الوطن في إطار التعبئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار المتحدث إلى أن حالة القلق والذعر التي ولدتها المعلومات المغلوطة تسببت في زيادة الطلب على عدد من الأدوية.

وعن حملة التلقيح قال الدكتور متيوي أن إندماج الصيدليات مهم في الدفع بعملية التلقيح ضد كوفيد19. مشيرا إلى أنه جرى ضبط بروتوكول لعمليات التلقيح بالصيدليات بالتنسيق مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.