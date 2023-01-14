…الدواء خط أحمر!

المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات سمير فرحات لـ"الشروق":

تقود الصيدلية المركزية للمستشفيات استراتيجية عمل لمواجهة الضغط الكبير الحاصل على بعض الأدوية التي تعرف تذبذبا في التوزيع حتى على المستوى العالمي، وذلك من أجل تأمين احتياجات المرضى الخاضعين للعلاج على مستوى المؤسسات الاستشفائية، والذين يشتكون من صعوبة الحصول عليها.

وبشّرت الصيدلية، من خلال الحوار الذي أجرته “الشروق” مع المدير العام فرحات سمير، ببوادر انفراج وفق مخطط العمل الحالي الذي تم الانطلاق فيه منذ مدة، والذي يتضمن حلولا واقعية وعملية.

.. الصيدلية المركزية شريك في المؤسسات الصيدلانية

وتحدث سمير فرحات، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات عن إجراء جديد بادرت به الصيدلية لأوّل مرة من أجل ضمان استمرارية تموينها بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية يتمثل في شرائها أسهما في بعض المؤسسات الصيدلانية، وفق ما يتيحه لها القانون من صلاحيات، وقال فرحات “إجراء الصفقات الخاصة بمؤسستنا يسمح باقتناء الدواء مباشرة من قبل الموردين إذا كنا مساهمين في تلك المؤسسات، وهذا الباب سيسمح لنا بالحصول على أرباح حسب مستوى الأسهم مع توفير المنتج في الوقت المناسب وهكذا نغلق باب الندرة نهائيا”.

وكشف المدير العام عن تنصيب لجنة على مستوى الصيدلية المركزية تتكفل بدراسة المشروع من جميع جوانبه وتحدد المؤسسات المختارة وتتكون اللجنة من خبراء وإداريين وتقنيين وقانونيين وصيادلة ومحافظ حسابات.

ومن أهم معايير اختيار الشركاء في هذا المجال التي تستند عليها الصيدلية الجدية والالتزام التعامل المسبق مع الصيدلية والتعهد بالوفاء بالتزاماته، وهو ما سيوفر أيضا مناصب عمل لبعض الشباب.

وسيتجسد هذا المشروع فعليا، حسب المدير العام فرحات، خلال السنة الجارية، حيث ستصبح الصيدلية شريكا في عدد من المؤسسات الصيدلانية التي تفتح رأسمالها للمساهمين وبذلك يتم القضاء على الضغط نهائيا.

طلبيات المؤسسات الاستشفائية انفجرت بعد كوفيد 19

وشكل العام 2022 عام استرجاع النشاط على مستوى الصيدلية المركزية مع كثير من المستشفيات في تخصصات عرفت جمودا خلال جائحة كورونا، خاصة بعد وضع حيز التنفيذ جميع الصفقات التي تم إمضاؤها مع الموردين المحليين أو الأجانب.

وتغطي تلك الصفقات كثيرا من المشتريات سواء أدوية أو مستلزمات طبية من توريد وتزويد مختلف المؤسسات الصحية وتغطية جميع الطلبيات، لأن الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات تجاوزت كثيرا الاحتياجات السابقة فمعظم المصالح الاستشفائية أعادت نشاطها بشكل مضاعف هذا ما أدى إلى بعض الاختلالات في ظل عدم تقديم تقديرات حقيقية في وقتها.

وقال سمير فرحات، “برنامج المشتريات الخاص بالصيدلية يتم إعداده بناء على الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الصحية مثلا 2023، وضعنا برنامج مشتريات يفوق بقليل المعتاد بنحو 10 بالمائة تحسبا لأي مستجدات وضمانا لتزويد المؤسسات بما قد تبديه من طلبيات إضافية”.

وأردف فرحات، قائلا “التخصصات الجراحية هي أكثر التخصصات التي تعرف ضغطا على الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث انفجر نشاطها بعد تلاشي فيروس كوفيد19”.

توفير 62 نوعا من أدوية السرطان خلال 3 أشهر

وفي إطار المساعي المبذولة لتوفير الأدوية لمرضى السرطان أفاد سمير فرحات مدير الصيدلية المركزية بأن مؤسسته استطاعت الحصول على كمية متنوعة من الأدوية الموجهة لعلاج مرضى السرطان، فمن الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية الفاتح جانفي 2023 أي خلال 3 أشهر تحصلت على 62 نوعا من الأدوية المستعملة في العلاج الكيميائي وهي كميات ستعزز بأخرى في القريب العاجل.

وأضاف فرحات -مبررا الضغط الحاصل في بعض الأدوية – أنّ الجزائر ليست في منأى عن المشاكل التي يعيشها العالم بأسره والذي يواجه أيضا مشاكل في تأمين احتياجات بعض الدول، فالعرض قليل والطلب كبير جدا ومع ذلك نقوم بمجهودات كبيرة من أجل الحصول على الكميات.

الإمكانيات المالية موجودة وتوفير الدواء خط أحمر

ونفى محدثنا أن يكون المشكل مرتبطا بإمكانيات مالية فالجزائر توفر كامل الإمكانات المادية والمالية لضمان علاج مرضاها وتوفير الدواء لهم الذي يعتبر خطا أحمر في السياسة الوطنية الصحية، فالجزائر تحرص دوما على اقتناء أحسن العروض سواء من حيث آجال التموين أو الأسعار.

وتطرق فرحات أيضا إلى تخلي بعض المنتجين عن منتجات هامة وهو ما صنع أزمة حتى في بعض الدول الأوروبية، فالمنتج الذي لا تكون له مردودية يتم التخلي عنه.

وقال فرحات “هنالك أسباب عالمية لنقص بعض الأدوية أو وجود ضغط عليها.. لقد بذلنا جهودا كبيرة في الحصول على الأدوية في السوق العالمية فهدفنا هو إيصال الدواء للمريض مهما كانت الظروف، وعليه نبذل قصارى جهدنا لذلك إلا عندما يتعلق الأمر بأسباب خارجة عن نطاقنا كالتخلي عن الدواء من قبل المصنع نفسه”.

وحمّل المسؤول ذاته جانبا من المسؤولية في الضغط الحاصل للأدوية المبتكرة، حيث يتخلى بعض المصنعين عمدا عن المنتج الكلاسيكي ليعوضه بالمبتكر وبالتالي يخلق أزمة لإجبار الدول على اقتنائه رغم سعره الباهظ جدا والذي لا يقدم بالضرورة إضافة كبيرة في التكفل بالمريض”.