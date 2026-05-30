الدوري الماسي 2026.. الجزائري سليمان مولى يشارك في تجمع ستوكهولم

سيشارك العداء الجزائري الاختصاصي في المسافات نصف الطويلة، سليمان مولى، في سباق 800 متر، لتجمع ستوكهولم.

وسيجرى السباق سهرة يوم 7 جوان المقبل، بالسويد، لحساب المرحلة السادسة للدوري الماسي-2026.

وستكون هذه المشاركة الأولى في تظاهرة دولية كبيرة للعداء مولى منذ نهاية برنامجه التحضيري الأخير حيث سجل أحسن توقيت له على مسافة 800 متر، والمقدر ب 1د 42 ثا 77.

وسيعرف هذا الموعد، مشاركة عدة نجوم عالميين منهم الكيني إيمانوال وانيونيي والكندي ماركو آروب اللذان انتزعا المرتبتين الأوليين لأولمبياد-2024 بباريس بتوقيت قدره على التوالي، 1د 41 ثا 19 و1 د41 ثا 20.