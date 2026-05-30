الدوري الماسي 2026.. الجزائري سليمان مولى يشارك في تجمع ستوكهولم

عمر سلامي
سليمان مولى

سيشارك العداء الجزائري الاختصاصي في المسافات نصف الطويلة، سليمان مولى، في سباق 800 متر، لتجمع ستوكهولم.

وسيجرى السباق سهرة يوم 7 جوان المقبل، بالسويد، لحساب المرحلة السادسة للدوري الماسي-2026.

وستكون هذه المشاركة الأولى في تظاهرة دولية كبيرة للعداء مولى منذ نهاية برنامجه التحضيري الأخير حيث سجل أحسن توقيت له على مسافة 800 متر، والمقدر ب 1د 42 ثا 77.

وسيعرف هذا الموعد، مشاركة عدة نجوم عالميين منهم الكيني إيمانوال وانيونيي والكندي ماركو آروب اللذان انتزعا المرتبتين الأوليين لأولمبياد-2024 بباريس بتوقيت قدره على التوالي، 1د 41 ثا 19 و1 د41 ثا 20.

