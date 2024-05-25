الديون السابقة تثقل ميزانية الفاف.. وحديث عن تجاوزات قانونية

الجمعية العامة تصادق على التقريرين المالي والأدبي

صادق أعضاء الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2023، خلال الجمعية العامة العادية التي جرت صبيحة السبت بنادي الجيش الوطني في بني مسوس بحضور 80 عضوا من أصل 101 عضو.

وقبل بداية أشغال الجمعية العامة التي حضرها وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، تم تكريم العديد من الشخصيات الكروية التي رحلت هذه السنة على غرار رئيس إتحاد الحراش السابق، محمد العايب، عضو اللجنة الطبية للفيفا، ياسين زرقيني، الدولي السابق لشبيبة القبائل، صالح لرباس، إضافة إلى وجوه أخرى على غرار الحكم الدولي السابق سليم أوساسي، والصحفيين المخضرمين يزيد وهيب، ومحمد حوشين.

رئيس الإتحاد الجزائري وليد صادي الذي تحدث أمام أعضاء الجمعية العامة أكد أنه مع انتخابه رئيسا للفاف شهر سبتمبر المنصرم، وجد الهيئة الكروية تعيش أزمة مالية خانقة، جعلته في حيرة من أمره، وأجبرته على البحث عن موارد مالية أخرى من خلال جلبه ممولين جدد لإنعاش الخزينة، محاولا تجاوز كل العقبات سنة 2024، التي قد تكون حاسمة للكرة الجزائرية وخاصة المنتخب الأول الذي يتأهب للعب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، المقررة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ومنح المنتخب الوطني كل إمكانات التأهل إلى العرس القاري.

المسؤول الأول عن الكرة الجزائرية أكد أيضا أن حجم الديون التي وجدها منذ ترأسه الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قد تقارب 800 مليار سنتيم، جزء كبير منها كان خلال احتضان الجزائر لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، وبعض التجاوزات الأخرى.

وغاب عن الجمعية العامة الرئيسان السابقان للفاف، شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف، بسبب استقالتهما من منصبيهما، وخير الدين زطشي ومحمد روراوة المتواجد خارج الوطن.

رئيس الفاف وبعد نهاية أشغال الجمعية العامة تحدث للصحفيين عن ملف قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان والتي تدخل في إطار نصف نهائي كأس الكاف والمتواجد على مستوى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، حيث قال: “سنواصل الدفاع عن نادي اتحاد العاصمة لدى المحكمة الرياضية حتى يسترجع النادي حقوقه.. نقلت انشغالات الإتحاد الجزائري لكرة القدم، منها قضية إتحاد العاصمة، خلال مشاركتي الأسبوع الماضي في كونغرس الفيفا 74 ببانكوك”، وأضاف صادي قائلا: “طالبت خلال مشاركتي في اجتماعات المؤتمر الدولي للفيفا، بتواجد أوسع للجزائريين في اللجان الدائمة للفيفا وغير الدائمة”.