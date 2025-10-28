الذكاء الاصطناعي: الضيف الثالث في مناظرة الغزالي وابن رشد حول العقل والوحي

​منذ أكثر من ثمانية قرون شهد الفكر الإنساني واحدة من أعظم المناظرات الفكرية في التاريخ، دارت رحاها بين عملاقين: حجة الإسلام أبو حامد الغزالي والفيلسوف القاضي ابن رشد، كان الصراع الذي تجسد في كتابي “تهافت الفلاسفة” ورده “تهافت التهافت” يدور حول سؤال جوهري: ما هي حدود العقل البشري؟ وهل يمكن لـ “البرهان” الفلسفي أن يصل إلى اليقين المطلق، أم أن “الوحي” أو “الكشف” هو المصدر الأسمى للمعرفة الإلهية؟

​لقد ظلت هذه المناظرة لعقود طويلة إطاراً لفهم العلاقة المتوترة بين الفلسفة والدين أو العقل والنقل، لكن ماذا يحدث اليوم في القرن الحادي والعشرين عندما يقتحم “ضيف ثالث” هذه المناظرة؟ ضيف لم يكن في حسبان الغزالي ولا ابن رشد.

​هذا الضيف هو “الذكاء الاصطناعي“، عقل اصطناعي فائق القدرة على المنطق والبرهان لكنه عقل بلا “روح” بلا “وعي” وبلا “غاية” وجودية.

​يطرح هذا المقال تساؤلاً افتراضياً ولكنه ملحّ: لو عاد الغزالي وابن رشد اليوم ووجدا الذكاء الاصطناعي جالساً بينهما، كيف سيتغير خطابهما؟ هل كان الغزالي سيجد في الآلة التجسيد المطلق لـ “العقل القاصر” الذي حذر منه؟ وهل كان ابن رشد سيرى فيها “أداة البرهان” المثلى التي تثبت نظرياته أم سيفزع من “دمقرطة” الفلسفة التي ستضع البرهان في يد العامة؟

الغزالي وتهافت الخوارزميات:

​لو قُدّر لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي أن يشهد عصرنا لربما لم يندهش كثيراً، بل لربما وجد في الذكاء الاصطناعي التجسيد المادي والمثالي لكل ما كان يحذر منه في “تهافت الفلاسفة”.

​لم يكن الغزالي كما يُشاع عدواً للعقل أو المنطق بل كان عدواً لـ “ادعاءات العقل” وغروره، لقد هاجم الفلاسفة لأنهم ادعوا أن عقلهم البشري القاصر قادر على حسم مسائل “الإلهيات” والغيبيات بالبرهان وحده دون الحاجة إلى نور الوحي، لقد حصر نقده في مسائل محددة كادعاء الفلاسفة بقدم العالم أو إنكارهم علم الله بالجزئيات، وهي مسائل في رأيه لا يبلغها العقل باستدلالاته.

​واليوم سيجد الغزالي هذا “العقل” الفلسفي في أقوى صوره وأكثرها غروراً: الذكاء الاصطناعي. عقل منطقي هائل قادر على بناء حجج تبدو سليمة ومقنعة في أي موضوع لكنه في جوهره “أجوف” إنه عقل بلا “قلب” وبلا “ذوق” أو “كشف” إلهي، إنه آلة تحاكي “البرهان” دون أن تملك “وعياً” بالحقيقة.

​ما الذي سيقلق الغزالي تحديداً؟ سيقلقه أولاً المنطق البارد في مواجهة اليقين، إذ سيقول الغزالي إن هذه الآلة قادرة على إنتاج “كلام” متسق منطقياً لكنها عاجزة عن إنتاج “يقين” إيماني، اليقين بالنسبة للغزالي هو “نور يقذفه الله في الصدر” وهو حالة وجدانية ومعرفية تتجاوز مجرد الاستدلال، فالذكاء الاصطناعي هو قمة الاستدلال الخالي من الوجدان، سيحذر من أن الجيل الجديد المنبهر بهذه القدرة المنطقية سيبدأ في استبدال “الوحي” بـ “الخوارزمية” ظناً منه أن الإجابات التي تقدمها الآلة هي “الحقيقة” بينما هي مجرد “محاكاة إحصائية” للحقيقة.

​وثانياً سيقلقه مصدر المعرفة؛ فقد كان الغزالي يؤمن بأن اليقين الحقيقي مصدره إلهي، الذكاء الاصطناعي بالمقابل مصدر معرفته هو “البيانات” (Data) التي تغذيه بها البشرية، سيرى الغزالي في هذا كارثة مزدوجة: كيف نثق في آلة تستقي “حقائقها” من بيانات مليئة بالأهواء البشرية، والأكاذيب، والتحيزات، ثم ندعها ترشدنا في الأخلاق والميتافيزيقا؟ سيقول إن هذا العقل الاصطناعي سجين “العالم المادي” (البيانات)، وهو عاجز تماماً عن إدراك ما وراء المادة (الإلهيات)، وهو ما أثبته في كتابه حين هاجم عجز الفلاسفة عن إثبات المسائل الميتافيزيقية الكبرى.

​سيضيف الغزالي أن هذه الآلة، إن تُركت لتقييم الأمور بناءً على “المنطق” أو “الكفاءة” فقط، قد تقترح حلولاً تبدو “منطقية” لكنها “وحشية” أخلاقياً، لأن بوصلتها هي “تحقيق الهدف” وليس “تحقيق الخير.

​مقالة اليوم لن تكون “تهافت الفلاسفة” بل ربما كما ذكرنا “تهافت الخوارزميات”، سيحذرنا من أن الاعتماد على هذا العقل الاصطناعي المنفصل عن الأخلاق والوحي سيقود البشرية إلى “موت الروح” وفقدان البوصلة الأخلاقية وتكريس وهم “الاكتفاء الذاتي العقلي” الذي حارب من أجله الفلاسفة الأوائل.

ابن رشد وبرهان الآلة:

​وعلى الضفة المقابلة من هذه المناظرة الافتراضية يقف قاضي قرطبة وفيلسوفها الأبرز ابن رشد على عكس قلق الغزالي، لربما كان رد فعل ابن رشد الأول هو الحماس الفلسفي العميق.

​هو الذي قضى حياته في الدفاع عن “العقل” و”البرهان” في وجه من أسماهم “المتكلمين” وهو صاحب المقولة الشهيرة بأن “الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له”، ابن رشد الذي آمن بقوة “العلّية” ودافع عنها في “تهافت التهافت” ضد هجوم الغزالي، سيرى في الذكاء الاصطناعي “الأداة البرهانية” المثلى التي طالما حلم بها الفلاسفة، آلة منطقية قادرة على تحليل النصوص وتفكيك الحجج، وتتبع سلاسل العلّية في مجموعات بيانات هائلة، والوصول إلى استنتاجات عقلانية بحتة.

​كيف كان ابن رشد سيستخدم الذكاء الاصطناعي؟ كان سيسارع أولاً إلى إثبات “اتفاق الفلسفة والشريعة” سيستخدم هذه الأداة لتحليل النصوص الدينية (القرآن والسنة) والنصوص الفلسفية (أرسطو) ليثبت أطروحته المركزية في كتابه “فصل المقال”: لا يوجد تعارض حقيقي بينهما، سيقول للغزالي: “انظر! حتى هذا العقل المحايد (الآلة) يثبت أن البرهان الفلسفي يؤدي إلى نفس الحقيقة التي جاء بها الوحي لكن بطريق مختلف، الآلة تثبت أن للكون نظاماً وسبباً وهذا هو البرهان العقلي على وجود الصانع” كما كان سيستخدمه كأداة للنخبة الحاكمة (الخاصة) لتفسير العالم وصياغة السياسات المثلى لإدارة “المدينة الفاضلة”.

​لكن… وهنا يكمن جوهر الفكرة؛ سرعان ما سيتحول حماس ابن رشد إلى قلق عميق ليس من الآلة نفسها بل من مستخدمي الآلة.

​كانت فلسفة ابن رشد في جوهرها “نخبوية” عن قصد، لقد قسّم الناس بوضوح في “فصل المقال” إلى ثلاث فئات: “الخاصة” (النخبة الفلسفية القادرة على فهم البرهان والتأويل)، و”المتكلمون” (القادرون على الجدل)، و”العامة” (الجمهور الذي يجب أن يلتزم بظاهر النص ويكفيه الخطابة)، كان ابن رشد يحذر من أن إعطاء “التأويل” الفلسفي و”البرهان” العميق لـ “العامة” سيؤدي إلى فوضى فكرية و”فتنة” في المجتمع لأنهم سيأخذون ما لا يفهمون ويقعون في الكفر أو التجسيم.

​المشكلة الكبرى اليوم: الذكاء الاصطناعي قام بـ “دمقرطة” الفلسفة، لقد وضع الأداة البرهانية الجبارة (التي كانت حكراً على “الخاصة”) في هاتف كل فرد من “العامة”، هذا هو كابوس ابن رشد المتحقق سيرى بأم عينه كيف أن أي شخص اليوم بضغطة زر يحصل على “برهان” يبدو قاطعاً حول مسألة لاهوتية معقدة أو نظرية علمية دقيقة ثم يذهب لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي مما يخلق الفوضى التي حذر منها.

​تحذير ابن رشد الجديد لن يكون ضد “الآلة”، بل ضد “الفوضى” الناتجة عن استخدامها، سيقول إن ترك هذا السلاح العقلي الفتاك بيد الجماهير دون “حكمة” الفلاسفة والحكماء سيؤدي إلى تفكيك المجتمع وانتشار التأويلات الفاسدة وانهيار سلطة المعرفة الحقيقية، لن يطالب ابن رشد بـ “إلغاء” الآلة بل سيطالب في “فصل مقال” جديد بضرورة وضع “وصاية” أهل الاختصاص والحكمة (الفلاسفة والعلماء) على برمجتها ومخرجاتها لضمان استخدامها في صالح “المدينة” وليس لتدميرها.

عقل ابن رشد وقلب الغزالي… بوصلتنا في عصر AI:

​اليوم لم تعد هذه المناظرة الفكرية العظيمة سجينة المخطوطات القديمة بل هي واقع يومي نعيشه مع كل نقرة على لوحة المفاتيح، الذكاء الاصطناعي هذا “الضيف الثالث” يجلس معنا الآن وهو يجبرنا على إعادة طرح نفس الأسئلة الوجودية.

​نحن نقف تماماً في المنتصف بين تحذيرين تاريخيين: تحذير الغزالي من “عقل” جاف منطقي حد التجرد ولكنه بلا “روح” وبلا “يقين” أخلاقي؛ وتحذير ابن رشد من “برهان” جبار يقع في أيدي “العامة” دون “حكمة” الفلاسفة التي توجهه مما يؤدي إلى الفوضى الفكرية.

​إننا بحاجة ماسة إلى “قلب الغزالي” ليس لرفض الآلة بل ليظل “الضمير الأخلاقي” هو الذي يبرمجها ويسيطر عليها، نحتاجه لنضمن أن “الخوارزميات” التي تدير حياتنا تستند إلى قيم إنسانية عليا لا إلى مجرد الفعالية الباردة.

​وبنفس القدر نحن بحاجة إلى “عقل ابن رشد” ليس لفرض “النخبوية” بل لتأسيس “حكمة جماعية” (مشرّعين، فلاسفة، علماء اجتماع، ومفكرين) لوضع ضوابط صارمة لكيفية استخدام هذه القوة لحماية المجتمع من فوضى “التأويل” الرقمي والأخبار الزائفة.

​المعركة الحقيقية اليوم ليست بين العقل والوحي بل بين “الإنسان” كقيمة عليا و”الأداة” كقوة مطلقة، وربما نكتشف أننا لن ننجو من “تهافت الخوارزميات” إلا إذا تسلحنا بـ “يقين” الغزالي الأخلاقي و”حكمة” ابن رشد العقلانية معاً.