الرئيس التركي يُكرّم غزال وفريق موناكو يُريده

نظّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، حفلا لِفريق بشكتاش، بعد إحرازه لقب وكأس هذا البلد نسخة 2020-2021.

وكان المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال أحد الذين حضروا الحفل، وكرّمهم الرئيس التركي أردوغان. كما تُظهره الصورة المدرجة أعلاه التي نشرها أنصار فريق بشكتاش في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وساهم رشيد غزال بِقوّة في إحراز فريقه بشكتاش ثنائية اللقب والبطولة، حيث سجّل 8 أهداف، ونال لقب أفضل مُوزّع بِرصيد 17 تمريرة حاسمة.

وبِشأن سوق الانتقالات الصيفية، تقدّمت إدارة نادي موناكو الفرنسي بِمبلغ 10 ملايين أورو إلى نظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي، لِشراء عقد رشيد غزال. كما ذكرته صحيفة “الصباح” التركية، السبت.

ويرتبط غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. وقد أُعير إلى فريق بشكتاش التركي في أكتوبر الماضي، حتى الـ 30 من جوان المقبل.

وسبق لِرشيد غزال أن ارتدى زيّ فريق موناكو الفرنسي، في موسم 2017-2018.

وإذا كانت إدارة نادي موناكو قد رصدت ضعف المبلغ الذي اقترحه مسؤولو فريق بشكتاس، فإن غزال يُبدي رغبته في البقاء بِتركيا. وبين هذا وذلك، يبقى القرار الأخير بِيد إدارة نادي ليستر سيتي. عِلما أن فريقَي ليستر سيتي وبشكتاش سيخوضان رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل. بينما ينتظر نادي موناكو حتى نهاية البطولة الفرنسية مساء هذا الأحد، لِمعرفة مصيره في هذه المنافسة، حيث يتصارع على البطاقة الأخيرة مع فريق ليون.