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اقتصاد
الشركة مستعدة لتقديم أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع المحروقات

الرئيس التنفيذي لـ”ستيرلينغ أويل” في الجزائر لبحث فرص التعاون مع مجمع “سوناطراك”

الشروق أونلاين
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الرئيس التنفيذي لـ”ستيرلينغ أويل” في الجزائر لبحث فرص التعاون مع مجمع “سوناطراك”
وزارة المحروقات (شبكات)
جانب من اللقاء.

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس 11 جوان، مع الرئيس التنفيذي لشركة ستيرلينغ أويل لاستكشاف وإنتاج الطاقة، موهيت باروت، فرص التعاون والاستثمار والشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة ستيرلينغ أويل في مجال المحروقات.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، بحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، التعاون لا سيما في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب بحث فرص الشراكة والاستثمار المشترك في الجزائر وخارجها، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.

وتُعد شركة ستيرلينغ أويل لاستكشاف وإنتاج الطاقة المحدودة، التي تتخذ من مدينة لاغوس النيجيرية مقرا لها، من أبرز الشركات المستقلة الناشطة في مجال الاستكشاف والإنتاج بإفريقيا.

كما تبادل عرقاب والرئيس التنفيذي للشركة الهندية وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، عبر تطوير مشاريع جديدة وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب التقنية في مجالات تطوير الحقول، والتكرير والبتروكيمياء، والابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والبصمة الكربونية لصناعة المحروقات.

واستعرض عرقاب خلال اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المحروقات، والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر في مجال الاستكشاف والإنتاج، مستعرضا الإصلاحات التي أُقرت في إطار قانون المحروقات، وما يوفره من مزايا وتحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، بما يعزز جاذبية السوق الجزائرية ويرسخ مناخا استثماريا قائما على الشفافية والتنافسية والشراكة المتبادلة المنفعة.

أما موهيت باروت فأعرب من جانبه عن اهتمام ستيرلينغ أويل بتعزيز حضورها وتطوير شراكاتها مع سوناطراك، مُبديا استعداد الشركة لتقديم أحدث التقنيات المستخدمة قطاع النفط والغاز، والاستغلال الأمثل للموارد المحروقاتية، وتطوير مشاريع تثمين الغاز وتقليص الانبعاثات، مشيدا في الوقت ذاته بالمكانة التي تحتلها الجزائر في سوق الطاقة العالمية وبالخبرة المعترف بها التي يتمتع بها مجمع سوناطراك في مختلف مجالات الصناعة النفطية والغازية.

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