الرئيس الصحراوي يستقبل السفير الروسي المعتمد بالجزائر

استقبل اليوم، الخميس، الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، السفير الروسي المعتمد بالجزائر، فاليريان شوفايف الذي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين.

استقبل اليوم، الخميس 16 نوفمبر، الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، السفير الروسي المعتمد بالجزائر، فاليريان شوفايف الذي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين رفقة سفراء آخرين مع السفير الصحراوي بالجزائر، ورؤساء وممثلي أحزاب سياسية جزائرية.

حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، فتناول اللقاء الذي جمع الطرفين آخر مستجدات القضية الصحراوية على كافة المستويات. خصوصا على المستوى الأممي وتعاطي الهيئة الأممية مع الوضع في الصحراء الغربية الذي يتسم بواقع الحرب، وتفويت مجلس الأمن فرص أخرى عقب صدور قراره الأخير 2703 تقول الوكالة الصحراوية.

اللقاء الذي جمع بين الرئيس الصحراوي والسفير الروسي، تناول كذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل إيجاد حل عادل ونهائي يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال .

وقد أكد الطرف الروسي، حسب وكالة الأنباء الصحراوية،على أهمية التوصل إلى حل عادل، و مقبول للنزاع في الصحراء الغربية، على أساس لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وقد استقبل أمس الأربعاء، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، وفدا من الأحزاب السياسية الجزائرية التي تقوم بزيارة إلى المخيمات.