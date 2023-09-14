الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور مصر قريبا

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحل قريبا في زيارة إلى دولة مصر.

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحل قريبا في زيارة إلى دولة مصر.

الإعلان بزيارة ماكرون إلى مصر أدلى به سامح شكري أثناء ندوة صحفية عقدها مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الخميس 14 سبتمبر في القاهرة. الندوة تم عقدها في مقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير وتم بثها على منصة “إكس” للناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية المصري رحب بنظيرته الفرنسية التي أجرى معها مباحثات في القاهرة، ورحب بها في أول زيارة لها إلى مصر بعد توليها حقيبة الخارجية الفرنسية.

الوزيران قالا أنها تحدثا حول مواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين كالأوضاع في ليبيا، والأزمة السودانية والقضية الفلسطينية.