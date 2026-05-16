الرئيس المدير العام لسونلغاز-إنتاج الكهرباء في النيجر لمعاينة مشروع محطة إنتاج الكهرباء بنيامي

عاين الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز-إنتاج الكهرباء، خالد نواصري، سير الأشغال في مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالعاصمة النيجرية نيامي، وهذا خلال زيارة العمل التي قادته إلى النيجر من 14 إلى 16 ماي.

ووفقا لما أفادت به سونلغاز، عاين نواصري سير الأشغال بالموقع، “حيث تتواصل العمليات بوتيرة منتظمة ووفقًا لورقة الطريق المسطرة، بما يعكس التزام مجمع سونلغاز باحترام الآجال المحددة وضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير التقنية والجودة المطلوبة.”

كما أجرى نواصري سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة بالنيجر، حيث التقى فاتي أبارشي، المديرة العامة للشركة النيجرية للكهرباء “نيجيلاك”، وكذا الأمين العام للشركة، أين تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بتقدم المشروع وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية.

كما حضي نواصري بلقاء وزيرة الطاقة بالنيجر، حواء أمادو، حيث تم التأكيد على أهمية المشروع في دعم قدرات إنتاج الكهرباء وتحسين التغطية الطاقوية، “بما يعكس عمق علاقات التعاون والتضامن بين الجزائر والنيجر، وتجسيدًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز الشراكة الإفريقية ومرافقة الدول الشقيقة في مشاريع التنمية الاستراتيجية. “