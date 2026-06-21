الرئيس تبون: الجزائر ابتعدت نهائيا عن عهد تبييض الأموال إلى غير رجعة

قال إن خروجها من القائمة الرمادية لـGAFI اعتراف دولي بذلك

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، هو اعتراف دولي بأن البلاد، ابتعدت نهائيا عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال، وإلى غير رجعة.

وقال الرئيس تبون في مداخلته خلال الاجتماع إن “سمعة الجزائر كابدت معاناة شديدة دوليا. بسبب ما ساد من تجاوزات مالية وغير قانونية قبل 2019”.

مشيدا بجهود وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بصفة خاصة، وكل إطارات وعمال قطاع المالية بصفة عامة. في خروج الجزائر من القائمة الرمادية، الذي وصفه بـ”الإنجاز الكبير”.

قبل أن يأمر وزيري المالية والعدل، بـ”العمل بكل صرامة وحزم، للحيلولة دون تسجيل أيّ تجاوزات في المعاملات المالية مستقبلا”.

“خاصة مع كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية التي باشرتها الجزائر، منذ انتخاب رئيس الجمهورية في 2019. والتزاما منه بدعم سمعة الجزائر دوليا، على كل المستويات”، يضيف الرئيس تبون.

“عهد جديد من العدالة الاجتماعية”

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية الوزيرة المحافِظة السامية للرقمنة، بإعداد الخارطة الوطنية الاجتماعية، قبل الدخول الاجتماعي المقبل. بالتزامن مع الدخول الفعلي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية حيّز الخدمة.

وقال الرئيس تبون إن هذه الخارطة “ستحيل الجزائر على عهد جديد من العدالة الاجتماعية. في إطار رؤية دولة عصرية قوية، ومعزّزة بمنظومة رقمية ضامنة للسيادة، وكابحة لكل أشكال الغش والفساد”.

“العلماء الجزائريون مدعوون إلى النهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة”

كما أقر مجلس الوزراء استحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، كهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية.

ووجه رئيس الجمهورية في هذا الصدد، نداء إلى “كل أبناء الجزائر من أقطاب العلم، عبر العالم. للمشاركة والإسهام في مشروع النهوض بالبلاد، لبلوغ مصافّ الدول المتقدمة”.

وأعرب الرئيس أيضا عن “افتخار الأمة الجزائرية واعتزازها بكفاءاتها، أينما كانوا عبر العالم”. ملتزما بـ”فتح باب الحرية أمامهم واسعا، للمساهمة إلى جانب نظرائهم داخل الوطن، في القفز بالجزائر إلى مصافّ الدول المتقدمة”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: