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الرئيس تبون يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن
الجزائر

الرئيس تبون يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

ويتكوّن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، رئيس أركان الجيش، وزراء العدل والداخلية والخارجية، ومدير ديوان الرئاسة.

كما يشارك في المجلس قائد الدرك، المدير العام للأمن، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويجتمع هذا المجلس في دورة عادية “كلما اقتضت الحاجة ذلك. للبتّ في كلّ مسألة تتعلق بالأمن الوطني، سواء كانت ذات بعد داخلي أو خارجي”.

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