الرئيس تبون يترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بقصر الشعب على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي.

وكان رئيس الجمهورية قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم السبت، إلى قصر الشعب، حيث كان في استقباله الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة.

وقد استمع رئيس الجمهورية إلى النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية، ليصافح بعدها الإطارات السامية للمؤسسة العسكرية الذين كانوا في استقباله.