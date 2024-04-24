الرئيس تبون يتلقى رسالة من ملك البحرين (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، سفير مملكة البحرين في الجزائر جاسم أحمد العرادي. الذي حمل له رسالة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال سفير البحرين في تصريحه بعد اللقاء مع الرئيس تبون:”نقلت لفخامته (الرئيس تبون) رسالة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتحيات ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

وتابع السفير البحريني يقول:”لا يسعني إلا أن أعبّر عن اعتزازي وفخري بأن أمثل بلدي البحرين في الجزائر الشقيقة. وسأعمل جاهدا للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية”.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، على مراسم تقديم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد، بينهم السفير البحريني جاسم أحمد العرادي.

كما قدّم أوراق الاعتماد كل من: