الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره المصري

اتفقا على لقاء قريب يجمعهما

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب له فيها عن تعازيه وتضامنه مع الجزائر، إثر الحرائق التي شهدتها البلاد.

كما استعرض القائدان، حسب ما نقلته الرئاسة الجزائرية، العلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر ومصر. وتطرقا كذلك، إلى الأوضاع في فلسطين والشرق الأوسط والخليج والعالم العربي.

وأكد قائدا البلدين في هذا الشأن، ضرورة السعي من أجل التمكين للحلّ السلمي في كل النزاعات والتوترات بالمنطقة.

“كما كانت المناسبة، فرصة أيضا للتطرق إلى الوضع في ليبيا الشقيقة. وضرورة العمل لتجاوز الوضع الصعب الراهن”. قبل أن يتفق الرئيسان على لقاء قريب يجمعهما.