الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من سلطان عُمان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، 25 ماي، مكالمة هاتفية من سلطان عمان هيثم بن طارق، هنأه فيها، ومن خلاله الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة في بيان، الرئيس تبون تقدم بدوره “بأصدق التهاني إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وإلى الشعب العماني الشقيق، بذات المناسبة المباركة، متمنيا لسلطنة عُمان دوام الرخاء والازدهار.”

كما اغتنم القائدان هذه المناسبة “لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب السيد رئيس الجمهورية عن تمنياته بدوام الأمن والطمأنينة للشعب العماني الشقيق، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.”