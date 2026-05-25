-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من سلطان عُمان

الشروق أونلاين
  • 100
  • 0
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من سلطان عُمان
رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس تبون خلال استقباله سلطان عُمان في الجزائر، ماي 2025.

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، 25 ماي، مكالمة هاتفية من سلطان عمان هيثم بن طارق، هنأه فيها، ومن خلاله الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة في بيان، الرئيس تبون تقدم بدوره “بأصدق التهاني إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وإلى الشعب العماني الشقيق، بذات المناسبة المباركة، متمنيا لسلطنة عُمان دوام الرخاء والازدهار.”

كما اغتنم القائدان هذه المناسبة “لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب السيد رئيس الجمهورية عن تمنياته بدوام الأمن والطمأنينة للشعب العماني الشقيق، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.”

مقالات ذات صلة
شرطة سطيف تفكك شبكة احتيال إلكتروني عابرة للحدود

شرطة سطيف تفكك شبكة احتيال إلكتروني عابرة للحدود

هذا ما أمر به سايحي بخصوص منحة البطالة

هذا ما أمر به سايحي بخصوص منحة البطالة

يرتدي قناع “ميكي ماوس” لسرقة كوابل الهاتف الثابت! (فيديو)

يرتدي قناع “ميكي ماوس” لسرقة كوابل الهاتف الثابت! (فيديو)

“بيام” 2026… تحول من الأسئلة المباشرة إلى مواضيع الاستنتاج

“بيام” 2026… تحول من الأسئلة المباشرة إلى مواضيع الاستنتاج

تساؤلات حول جدية الطرف الفرنسي في تصليح العلاقات مع الجزائر؟!

تساؤلات حول جدية الطرف الفرنسي في تصليح العلاقات مع الجزائر؟!

وزير الزراعة لجمهورية النيجر يطلع على قدرات الجزائر في حماية الغابات

وزير الزراعة لجمهورية النيجر يطلع على قدرات الجزائر في حماية الغابات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد