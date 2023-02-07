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الجزائر

الرئيس تبون يجدّد استعداد الجزائر لإرسال المزيد من المساعدات إلى تركيا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجدّد استعداد الجزائر لإرسال المزيد من المساعدات إلى تركيا
أرشيف
الرئيس تبون يجدّد استعداد الجزائر لإرسال المزيد من المساعدات إلى تركيا

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، جدّد له فيها “تعازيه الخالصة في ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرق تركيا”.

وحسب بيان للرئاسة، فقد أكد الرئيس تبون “الجزائر إلى جانب الشقيقة تركيا، لتجاوز هذه المحنة التي ألمّت بالشعب التركي الشقيق”. كما أعرب رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر “لتقديم وإرسال كل المساعدات”.

من جهته، عبّر الرئيس التركي عن شكره للرئيس تبون، على لتقديم يد العون والمساعدة منذ الساعات الأولى للفاجعة الأليمة. مقدّرا الموقف المتضامن للجزائر”.

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