الرئيس تبون يجدّد التزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، التزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة المحوّلة إلى الخارج، والعقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية خارج البلاد.

وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام أيام المقاولاتية، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة، أن “الاتحاد الأوروبي أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار”.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن هذه العملية تتطلب جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا، لكن “الدولة عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية”، يشدّد الرئيس.

وقد أشار الرئيس تبون في ختام حديثه حول الموضوع، إلى أن “العدالة قامت بدورها في مسار استرجاع الأموال المنهوبة”. مؤكدا حرص الدولة على “متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة”.