الرئيس تبون يجري حركة جزئية في قطاع العدالة

شملت رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء ومحافظي دولة لدى الـمحاكم الإدارية

أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.

كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.

وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف. وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي”. وقد جاءت كالآتي:

1/ رؤساء الـمجالس القضائية:

مجلس قضاء أدرار: – تومــي جمال .

مجلس قضاء باتنة: – قاسمي بوخميس .

مجلس قضاء بجاية: – سماتي مصطفى .

مجلس قضاء البليدة : – بوشريط مختار .

مجلس قضاء تبسة : – سميرة عبد الحفيظ .

مجلس قضاء تلمسان : – فيلالي بن سكران .

مجلس قضاء الجزائر : – بودربالـة محمد .

مجلس قضاء جيجل : – زياني فريــد .

مجلس قضاء عنابة : – نوخــة علي .

مجلس قضاء قسنطينة : – العرفي عز الدين .

مجلس قضاء بومرداس : – مغيسان تسعديت .

مجلس قضاء إليزي : – دولاش بوعلام .

مجلس قضاء تيبازة : – خليفي عبد الوافي .

مجلس قضاء النعامة : – عبد الواحد حسين .

مجلس قضاء غرداية : – خالـدي كريـم .

2/ النواب العامون لدى الـمجالس القضائية:

مجلس قضاء أم البواقي : – عيساوي محمد جميل .

مجلس قضاء بجاية : – بن صاري ياسين .

مجلس قضاء بشار : – بن عـودة محمد .

مجلس قضاء تبسة : – العدواني عبد الحميد .

مجلس قضاء تيارت : – لطرش طـارق .

مجلس قضاء تيزي وزو : – سوير سفيان .

مجلس قضاء قسنطينة : – قاســـي عبد النـور .

مجلس قضاء معسكر : – سيــدهم عـمر .

مجلس قضاء برج بوعريريج : – غمـاري عبد الله .

مجلس قضاء بومرداس : – قـــــــــارة شاكـــر .

مجلس قضاء تندوف : – خالدي أمين.

مجلس قضاء خنشلة : – ماضــي فؤاد .

مجلس قضاء النعامة : – قوني موســى .

مجلس قضاء غليزان : – جلولي أحمد .

3/ رؤساء الـمحاكم الإدارية :

الـمحكمة الإدارية بأم البواقي : – بوقريعة داود .

الـمحكمة الإدارية ببسكرة : – عزقاق حميدة .

الـمحكمة الإدارية بتبسة : – بوقرة سعيد .

الـمحكمة الإدارية بتيارت : – بن علي عبد الله حسين .

الـمحكمة الإدارية بالجزائر : – لحسين كاهينة .

الـمحكمة الإدارية بالجلفة : – سوالم عائشة .

الـمحكمة الإدارية بسطيف : – بن سليطان رشيد .

الـمحكمة الإدارية بسكيكدة : – بشوش نورة .

الـمحكمة الإدارية بسيدي بلعباس: – رحماني نصيرة .

الـمحكمة الإدارية بعنابة : – حمودي حسين .

الـمحكمة الإدارية بقسنطينة : – بن كاشر نجية .

الـمحكمة الإدارية بالـمدية : – موساوي زهية.

الـمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج : – شرحبيل رشيد .

الـمحكمة الإدارية بالطارف : – نسيب بدر الدين .

الـمحكمة الإدارية بتيسمسيلت : – عقون مسعودة.

الـمحكمة الإدارية بخنشلة : – هلالي نوال .

الـمحكمة الإدارية بسوق أهراس : – بوسنان مصمودي .

الـمحكمة الإدارية بتيبازة : – بشار نصيرة .

الـمحكمة الإدارية بغرداية: – هويشر محمد .

الـمحكمة الإدارية بغليزان : – حــادة فضيلة .

4/ رئيس الـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة: – مجيد خلفوني.

5/ محافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية :