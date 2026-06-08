الرئيس تبون يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، 8 جوان، السيد بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالي للنمو الأخضر حاليا، مرفوقا بوفد هام.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، حضر اللقاء السيدة والسادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية وكوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة.