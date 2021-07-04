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الجزائر

الرئيس تبون يشرف على الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال والشباب

الشروق أونلاين
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وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح الأحد، إلى قصر الشعب ليشرف على احتفالات الذكرى الـ 59 لعيدي الإستقلال والشباب، كما سيقوم بتقليد الرتب واسداء الأوسمة لضباط الجيش.

ونقل التلفزيون الجزائري إن “رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يصل إلى قصر الشعب ليترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرة الـ 59 لعيدي الإستقلال والشباب”.

وكان في استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لدى وصوله الى قصر الشعب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

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