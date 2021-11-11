الرئيس تبون يعطي تعليمات جديدة لرؤسات البعثات الدبلوماسية بأوروبا وأمريكا

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، تعليمات جديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية لدى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية، حول التكفل بانشغالات الجالية وكذا نجاعة عمل السلك الدبلوماسي.

بيان رئاسة الجمهورية

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل مع رؤساء للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، لدى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقد خصّص الاجتماع لتجسيد السياسية الجديدة، التي تنتهجها الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج، والتي تهدف إلى تحسين ظروفها في البلدان المضيفة، وكذا توطيد الروابط بكل أشكالها، مع الوطن.

وأسدى السيد الرئيس، خلال الاجتماع، توجيهاته وتعليماته للرفع من مستوى نجاعة عمل السلك الدبلوماسي وممثلياتنا، بما يواكب التصور الجديد للدبلوماسية الجزائرية.

في 5 نقاط.. هذا أهم ما قاله الرئيس تبون في لقاء البعثات الدبلوماسية

ويوم الاثنين 8 نومفبر 2021، دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى تجنيد محامين للدفاع عن الجزائريين في الخارج.

وقال الرئيس تبون، في كلمته أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية “التزمت بالدفاع عن أي جزائري في أي مكان في العالم ولو كان بعيدا فهو تحت حماية الدولة”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه يجب وضع أرقام خضراء لفائدة أبناء الجالية وتخصيص ميزانية لتكليف محامين بالدفاع عنهم في حال تعرضوا للظلم.

الرئيس تبون: إبعاد الإتحاد الإفريقي عن المناورات الخبيثة من أولويات عملنا الدبلوماسي

قال رئيس الجمهورية “إن تقوية الاتحاد الإفريقي وإبعاده عن المناورات والمحاولات الخبيثة التي تستهدف وحدة صفه سوف تكون ضمن أولويات عملنا الدبلوماسي”.

وتابع الرئيس تبون في ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية قائلا “علينا استعادة علاقتنا القوية والمتينة مع نيجريا وجنوب افريقيا وكوبا”.

وأكد الرئيس تبون أن الحفاظ على صداقتنا مع الدول الإفريقية والأوروبية التي تقاسمنا وجهات النظر وصون هذه الصداقة، ونحرص على آلا تكون بيننا وبينهم سحابة صيف عابرة.

وأشار إلى أن الجزائر تتقاسم مع دول أوروبية وجهات النظر ذاتها فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.

الرئيس تبون: الجزائر لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر، في علاقاتها الثنائية مع شركائها الأوروبيين، لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أهمية إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة السيادية بين الدول.

وقال الرئيس تبون،”في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية و ستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل و الالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول”.

الرئيس تبون يعلن عن تنظيم القمة العربية بالجزائر مارس المقبل

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تنظيم القمة العربية بالجزائر شهر مارس القادم.

وأوضح الرئيس تبون، الاثنين، في كلمته أن الاجتماع سيكون مناسبة لتجديد الالتزام العربي بدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الجمهورية أن القمة ستبحث إصلاح الجامعة بما يتماشى ورؤيتنا للعمل العربي المشترك.

رئيس الجمهورية: لقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية سيكون سنة لتسويق صورة الجزائر

وقال رئيس الجمهورية أن لقاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية سيكون سُنة سنوية أو نصف سنوية للتسويق لصورة الجزائر في الخارج.

ودعا الرئيس تبون خلال الندوة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية إلى إقامة علاقات دولية متميزة مبنية على مبدأ عدم الانحياز.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاء يأتي بعد الاضطرابات غير المسبوقة ما يستدعي إعادة تكييف الدبلوماسية وفق احترام مبدأ السياسة الخارجية.

وتابع الرئيس تبون قائلا “إن التحديات التي تواجهنا أكثر خطورة نظرا لبؤر التوتر خاصة في الصحراء الغربية وتدخل جيش الاحتلال المغربي”.

كما تحدث الرئيس عن الأزمة الليبية التي قال أنها مازالت تشهد تجاذبات بسبب التدخلات الأجنبية بالإضافة إلى منطقة الساحل التي تعرف تهديدات الجريمة المنظمة والإرهاب.

نص كلمة رئيس الجمهورية