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الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن
الجزائر

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن
رئاسة الجمهورية (شبكات)

غادر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة 17 جويلية، برلين، عائدا إلى أرض الوطن، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تلبية لدعوة من صديقه فخامة الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير

إعلان مشترك بشأن أجندة استراتيجية للشراكة بين الجزائر وألمانيا

وهي الزيارة التي جاءت تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.

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