أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر، حيث أنهى مهام عددا منهم في بعض الولايات.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

وتم إنهاء مهام إبراهيم سلطاني بصفته رئيسا لدائرة أميزور بولاية بجاية لإحالته على التقاعد، كما تم إنهاء مهام إلياس حداد بصفته رئيسا لدائرة الحيزر بولاية البويرة لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

كما تم إنهاء مهام حاج بن شطة بصفته رئيسا لدائرة سكيكدة لإحالته على التقاعد، ومهام ميلاد بوساهل بصفته رئيسا لدائرة الحروش بولاية سكيكدة لإحالته على التقاعد.

إلى ذلك تم إنهاء مهام كل من سليم مرداسي بصفته رئيسا لدائرة العين الباردة بولاية عنابة لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، وكذا رضوان حاج حفصي بصفته رئيسا لدائرة هيليوبوليس بولاية قالمة لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، وعمر فحيص بصفته رئيسا لدائرة بني عباس لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، وزين الدين بومرزوق بصفته رئيسا لدائرة المغير لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.