الرئيس تبون يهنئ الطلبة الجزائريين على الإنجاز “غير المسبوق” في مسابقة هواوي بالصين

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة 5 جوان، الطلبة الجزائريين المتوجين في مسابقة هواوي بالصين.

وكتب الرئيس تبون في منشور على حسابه في منصة “إكس”: “ألف مبروك للجزائر ولطلبتها الأعزاء، من مختلف الجامعات والمدارس على الإنجاز التكنولوجي غير المسبوق في النهائيات العالمية لمسابقة (هواوي بشنزن) الصينية، وافتكاكهم الجوائز الكبرى باعتبارها أعلى مكافأة في هذه المسابقة الدولية من بين 100 دولة في العالم.”

وأضاف “أحيّيكم على تشريفكم للجزائر، وأدعوكم لمواصلة هذا النسق العلمي الهام، وبالتوفيق لكم جميعاً.”