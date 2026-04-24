الرئيس تبون يهنئ سيدات الجزائر للجمباز والبطلة كيليا نمور

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيدات الجزائر الحائزات على البطولة الإفريقية للجمباز، ونجمة المنتخب كيليا نمور، إثر إحرازها اللقب الإفريقي للفردي سيدات.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: “ألف مبروك لسيدات الجزائر الحائزات على البطولة الإفريقية للجمباز، وألف مبروك أيضا لنجمة المنتخب كيليا نمور، على إحرازها اللقب الإفريقي للفردي سيدات.. شرفتُن الجزائر، التي تفتخر بكُن دوماً، مزيدا من الانتصارات إن شاء الله”.

وتألقت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، وتوّجت بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني للمرة الثانية على التوالي.

كما تألقت البطلة جنى العروي، وتحصلت على الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى الفرق، توّج المنتخب الوطني للسيدات بلقب إفريقيا، عن جدارة واستحقاق.

وبفضل هذا التتويج القاري ضمن المنتخب التأهل إلى بطولة العالم 2026.