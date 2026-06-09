الرئيس تبون يهنئ عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية

نقل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي إلى عمال وإطارات قطاعه تهاني وتشجيعات الرئيس عبد المجيد تبون.

ونشرت الوزارة على صفحتها في فيسبوك اليوم الثلاثاء، 9 جوان “يسعد السيد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أن ينقل إليكم، وإلى جميع الفاعلين في مسيرة الإنجاز الوطنية، ما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ثناء عال وتقدير بالغ خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 07 جوان 2026.”

وذكرت الرسالة ان الرئيس تبون تفضل بتثمين جهود عمال وإطارات القطاع “المضنية” وعطاءاتهم “المتواصلة في إنجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهد تقدما ملموسا ومتسارعا عبر ربوع الوطن، منوها بصفة خاصة بالوتيرة العالية والجدية المتميزة التي يبديها عمال وإطارات القطاع، جنبا إلى جنب مع شركائهم في الإنجاز، وفي مقدمتهم الشريك الصيني، مما أسفر عن مسيرة إنجاز حافلة بالمكتسبات، مثمنا ما أحرزتموه من نتائج ملموسة على صعيد الجودة واحترام الآجال، ومعربا عن ثقته التامة في قدرتكم على مواصلة هذا المنهج المتميز في الأداء والانضباط حتى بلوغ جميع الأهداف المرسومة.”

وأفاد الوزير ان الرئيس تبون أولى “اهتماما خاصا بمشاريع السكك الحديدية ذات البعد الاستراتيجي، ولا سيما الخط المنجمي الشرقي الممتد على المسار الحيوي: جبل العنق – بلاد الحدبة – تبسة، وصولا إلى ميناء عنابة، الذي يجسد رؤية الدولة في تطوير المنظومة اللوجستية الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي، كما أشاد بالمشاريع ذات البعدين الجهوي والقاري التي ترسخ مكانة الجزائر محورا للتواصل والتكامل الإقليمي.”

كما لفت أن ثقة الرئيس تبون في عمال وإطارات القطاع “ليست منحة عابرة” بل “شهادة راسخة تعبر عن إيمانه بكفاءة الإنسان الجزائري وقدرته على تحمل أعباء المسؤولية الكبرى. وإن من حظوا بهذه الثقة السامية وجب عليهم أن يكونوا أهلا لها في كل لحظة وموقف، بأن يجسدوها في جودة العمل وصرامة الالتزام، وأن يرفعوا دوما من سقف إنجازاتهم وفاء لها. فحين يعتمد عليكم السيد الرئيس أمام الرأي العام الوطني، فذلك تشريف يستوجب تشمير السواعد وتجديد العهد لمن وثق فيكم.”

وانضم الوزير جلاوي إلى هذه التهاني “معبرا عن فخره واعتزازه الكبيرين بكل عامل وإطار في هذا القطاع، فما أنجزتموه ليس مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي صفحات مشرقة تكتب في سجل الوطن، وشواهد خالدة على وفائكم لأمانة خدمة الجزائر وأبنائها.”

ليختم رسالته بالتعويل “على جميع منتسبي القطاع في مواصلة مسيرة العطاء بنفس الهمة والتفاني، رافعين راية الكفاءة والجودة”.