الرئيس تبون يُجري محادثات ثنائية مع جورجيا ميلوني

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات على انفراد مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وقبلها، كان قد خص رئيس الجمهورية جورجيا ميلوني باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وشرعت اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في زيارة عمل إلى الجزائر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في القطاعات الاقتصادية والطاقوية وعلى رأسها الغاز.

وكان في استقبال ميلوني لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، سيفي غريب، مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم ، محمد عرقاب، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة.

وتأتي زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى الجزائر في سياق الاهتمام الأوروبي المتزايد بالغاز، وسعي روما إلى تعزيز شراكتها الطاقوية مع الجزائر وضمان إمدادات مستقرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي يعرفها سوق الطاقة الدولي.

كما، تمثل زيارة ميلوني إلى الجزائر سانحة لتقييم نتائج الاتفاقيات والمشاريع الإستراتيجية المشتركة التي أقامها البلدان، مع بحث فرص شراكة جديدة تشمل عدة قطاعات، إلى جانب التأسيس لغرفة التجارة الجزائرية-الإيطالية.