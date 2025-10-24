الرئيس تبون يُهنّئ البطلة العالمية نمور

هنّأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الجمعة، البطلة كيليا نمور. إثر تتويجها بالميدالية الذهبية واللقب العالمي لمسابقة العارضتين غير متوازيتين، ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز الفني 2025، التي تجرى بجاكرتا (إندونيسيا).

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: “ألف مبروك لفخر الجزائر كيليا نمور، بطلتنا الأولمبية المتألقة مجددا. تهاني الحارة على فوزك بالميدالية الذهبية ببطولة العالم في عاصمة أندونيسيا جاكرتا.. شرفت الجزائر بكل اقتدار..شكرا جزيلا لك كيليا”.