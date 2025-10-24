-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الرئيس تبون يُهنّئ البطلة العالمية نمور

الشروق الرياضي
  • 76
  • 0
الرئيس تبون يُهنّئ البطلة العالمية نمور

هنّأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الجمعة، البطلة كيليا نمور. إثر تتويجها بالميدالية الذهبية واللقب العالمي لمسابقة العارضتين غير متوازيتين، ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز الفني 2025، التي تجرى بجاكرتا (إندونيسيا).

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: “ألف مبروك لفخر الجزائر كيليا نمور، بطلتنا الأولمبية المتألقة مجددا. تهاني الحارة على فوزك بالميدالية الذهبية ببطولة العالم في عاصمة أندونيسيا جاكرتا.. شرفت الجزائر بكل اقتدار..شكرا جزيلا لك كيليا”.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. لاعب بافوس القبرصي يتحصل على أسرع بطاقة حمراء في تاريخ دوري الأبطال

بالفيديو.. لاعب بافوس القبرصي يتحصل على أسرع بطاقة حمراء في تاريخ دوري الأبطال

المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

“كنت متحمسا لتدريب منتخب الجزائر.. وبيتكوفيتش يقوم بعمل جيد”

“كنت متحمسا لتدريب منتخب الجزائر.. وبيتكوفيتش يقوم بعمل جيد”

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

بطولة العالم للجمباز.. الجزائرية نمور تتوّج بالميدالية الذهبية (فيديو)

بطولة العالم للجمباز.. الجزائرية نمور تتوّج بالميدالية الذهبية (فيديو)

الوزير صادي يهنئ البطلة كيليا نمور

الوزير صادي يهنئ البطلة كيليا نمور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد