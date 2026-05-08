“الرسوم سترتفع فورا”.. ترامب يمهل أوروبا ويتوعد بتنفيذ تهديده

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي مهلة جديدة لتنفيذ ما وصفه بالاتفاق التجاري، إلى غاية 4 جويلية القادم، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية مرتفعة في حال عدم الالتزام بشروطه.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أنه انتظر “بصبر” وفاء الاتحاد الأوروبي بما اعتبره التزاماته في “اتفاق التجارة التاريخي” الذي قال إن الجانبين توصلا إليه في تيرنبري بإسكتلندا، مضيفا أن وعدا قطع بأن يخفض الاتحاد الأوروبي رسومه الجمركية إلى صفر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وافق على منح فون دير لاين مهلة حتى عيد ميلاد الولايات المتحدة الـ250، في إشارة إلى 4 جويلية، قائلا إن الرسوم سترتفع “فورا إلى مستويات أعلى بكثير” إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالاتفاق.

وكان ترامب هدد، الجمعة الماضي، برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع، من 15% حاليا، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بشروط الاتفاق التجاري الذي أبرم في إسكتلندا في جويلية الماضي.

ويأتي تهديد ترامب في وقت دخل فيه الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرحلة حساسة، إذ وافق البرلمان الأوروبي في مارس الماضي على الاتفاق بعد تعديلات، لكنه يحتاج إلى تفاوض وإقرار من الدول الأعضاء لاستكمال مسار تنفيذه.