الرياضيات واللغات في صدارة المواد المعنيّة بالاستدراك

امتحان الفرصة الأخيرة يومي 22 و23 جوان بالمتوسط والثانوي:

تنطلق هذا الاثنين، وعلى مدار يومين، الاختبارات الاستدراكية، عبر مختلف المؤسسات التربوية للتعليم المتوسط والثانوي، لفائدة التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في تحقيق معدل الانتقال السنوي (10 من 20)، وتحديدا أولئك الذين انحصرت معدلاتهم بين 9.00 و9.55، وسط استنفار وتجنيد كبيرين من طرف الأطقم الإدارية والتربوية لضمان سير العملية في أحسن الظروف، وبالتالي التقليص إلى حد كبير من نسب الرسوب والتسرب المدرسي وإنقاذ الموسم الدراسي الحالي.

وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق” أن هذه الاختبارات، تأتي هذه السنة في سياق يتميز بالارتفاع المحسوس والملاحظ في عدد التلاميذ المعنيين بفرصة الإنقاذ، وهو الأمر الذي وضع الإدارات المدرسية في سباق مع الزمن لتهيئة مراكز الإجراء وتوفير الشروط النفسية والتنظيمية الملائمة لمئات من المتمدرسين الذين يتمسكون بفرصة العبور إلى الطور الأعلى.

ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أنه حسب الأصداء المستقاة من داخل المؤسسات التربوية، فقد جاءت مادة الرياضيات على رأس المواد التي سجلت أكبر عدد من التلاميذ المستدركين في الطورين المتوسط والثانوي، حيث لا تزال المادة تشكل “حجر عثرة”، للعديد من المتمدرسين، ذلك لأن نقاطها المتدنية قد ساهمت خلال الفصول الدراسية الثلاثة في سحب المعدلات السنوية للكثيرين إلى خانة الـ9.

وإلى ذلك، فقد جاءت اللغتان الانجليزية والعربية في المرتبة الثانية كأكثر المواد استدراكا بعد الرياضيات، وسط تباين آراء التلاميذ حول طبيعة الأسئلة المتوقع طرحها.

ومن ثم، فهناك فئة عبرت عن تخوفها الكبير من “امتحان الفرصة الأخيرة” بالنظر إلى حجم الضغط النفسي الكبير المرتبط به، في حين هناك فئة أخرى تعول كثيرا على هذه الاختبارات، والتي قد تحقق لها النجاح وتنقذها من الرسوب وتمنحها فرصة ثمينة للانتقال، ذلك، لأنها ترفض تفويت الفرصة، لذلك فهي اجتهدت وثابرت وراجعت دروسها في الوقت بدل الضائع، في محاولة شجاعة لتخطي “التعثر” الدراسي.

تنظيم محكم لإنقاذ الموسم الدراسي

وفي نفس السياق، أبرزت ذات المصادر أن العديد من مديري المؤسسات التعليمية قد شرعوا في التحضير لهذه الاختبارات مبكرا، وذلك فور الإعلان عن نتائج مجالس الأقسام، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الامتحانات تمثل آلية بيداغوجية هامة لتقليص نسب الرسوب والتسرب المدرسي، خاصة للفئات التي كانت قريبة جداً من عتبة النجاح “فئة 9 إلى 9.55 من 20”.

هذا وتستمر العملية على مدار يومين، ليتم بعدها مباشرة الشروع في عمليات التصحيح ومداولات مجالس القبول والتوجيه، للإعلان عن القوائم النهائية للتلاميذ الناجحين الذين سيلتحقون بالأقسام الأعلى في الموسم الدراسي المقبل 2026/2027.