الزليج الجزائري يُبهر السياح الأوروبيين والآسيويين

خلال زيارتهم البلاط الملكي الزياني بتلمسان

يشهد القصر الملكي الزياني، الواقع داخل قلعة المشور الأثرية بمدينة تلمسان، توافدًا لافتًا للسياح الأجانب، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالموروث الثقافي الجزائري، حيث شهدت قلعة المشور الأثرية خلال الأسابيع الماضية توافدًا مستمرًا للسياح القادمين من ألمانيا ورومانيا وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية، ومثلت هذه الزيارات فرصة سانحة لاستعراض الإرث الجزائري الغني والتعريف بعظمة المعالم التاريخية التي تحتضنها تلمسان، ما يعزز مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في شمال إفريقيا.

وكان من بين آخر هذه الزيارات، تلك التي قادت عددا من الطلبة الصينيين الدارسين بجامعة الجزائر. وقد أتاحت لهم هذه الزيارة فرصة التعرف عن قرب على ما تزخر به منطقة تلمسان من معالم أثرية وتاريخية، تعكس عمق الإرث الحضاري الذي تتميز به الجزائر، كما مكنتهم من استكشاف محطات بارزة في مسار تشكل الدولة الجزائرية عبر العصور.

واستوقف القصر الزياني، بما يحمله من رمزية تاريخية ومعمارية، اهتمام الزوار، حيث شكلت تلمسان خلال الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر الميلادي، مركز عاصمة الدولة الزيانية، ولعبت دورًا محوريًا كإحدى أبرز الحواضر السياسية والثقافية في شمال إفريقيا.

كما أبدى الزوار إعجابهم بالقصر الملكي الزياني من حيث دقة الزخرفة المعمارية التي تزين أروقته وجدرانه، التي تعكس مهارة الحرفيين الجزائريين عبر العصور. ويبرز في هذا السياق فن الزليج الجزائري كأحد أهم عناصر الزخرفة التقليدية، حيث يشكل منذ زمن بعيد جزءًا أصيلًا من الهوية الفنية والمعمارية، بما يتميز به من تنوع في الأشكال الهندسية ودقة في التركيب وجمالية في الألوان، ويعكس الذوق الرفيع الذي كان يتحلى به الأجداد.

كما كان للطلبة الصينيين فرصة للوقوف على التنوع الذي تزخر به الملابس التقليدية الجزائرية، والتعرف على مختلف أنواع الألبسة التقليدية التي تُعرض في قاعة أصيلة داخل المركز الوطني التفسيري للباس التقليدي، ما أتاح لهم فهمًا أوسع للتراث الشعبي الجزائري وتاريخه العريق في اللباس والزينة.