-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الزمالك المصري يحدّد موعد تنقله إلى الجزائر

عمر سلامي
  • 244
  • 0
أرشيف
لاعبو الزمالك المصري

ضبط نادي الزمالك المصري تفاصيل سفريته إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الزمالك سيتنقل إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل.

وقررت إدارة الزمالك السفر في هذا التوقيت من أجل التحضير في أريحية، خاصة وأن الأجواء في الجزائر باتت مألوفة للأندية المصرية في المواجهات الإفريقية.

وتلعب مباراة الذهاب السبت المقبل، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة التاسعة ليلا.

أما مباراة الإياب فستجرى بملعب القاهرة الدولي يوم السبت 16 ماي، على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

للإشارة فإن الزمالك سقط أمسية الجمعة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في إطار الدوري المصري.

مقالات ذات صلة
نهائي مثير بخلفيات كثيرة بين الاتحاد وبلوزداد

نهائي مثير بخلفيات كثيرة بين الاتحاد وبلوزداد

الفرق الجزائرية عليها الاقتداء بمباراة باريس وبيارن ميونيخ

الفرق الجزائرية عليها الاقتداء بمباراة باريس وبيارن ميونيخ

بييلسا يُزوّد مدرب الأرجنتين بِمعلومات عن “الخضر” عشية المونديال؟

بييلسا يُزوّد مدرب الأرجنتين بِمعلومات عن “الخضر” عشية المونديال؟

“إيتوزا” تخصص حافلات مجانية للأنصار

“إيتوزا” تخصص حافلات مجانية للأنصار

البطولة الإفريقية للمصارعة.. الجزائري بدر الإسلام مهداوي يحقق إنجازا جديدا

البطولة الإفريقية للمصارعة.. الجزائري بدر الإسلام مهداوي يحقق إنجازا جديدا

بِالفيديو: بصمة قوية لـ “عوار” في فوز للاتحاد

بِالفيديو: بصمة قوية لـ “عوار” في فوز للاتحاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد