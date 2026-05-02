الزمالك المصري يحدّد موعد تنقله إلى الجزائر

ضبط نادي الزمالك المصري تفاصيل سفريته إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الزمالك سيتنقل إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل.

وقررت إدارة الزمالك السفر في هذا التوقيت من أجل التحضير في أريحية، خاصة وأن الأجواء في الجزائر باتت مألوفة للأندية المصرية في المواجهات الإفريقية.

وتلعب مباراة الذهاب السبت المقبل، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة التاسعة ليلا.

أما مباراة الإياب فستجرى بملعب القاهرة الدولي يوم السبت 16 ماي، على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

للإشارة فإن الزمالك سقط أمسية الجمعة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في إطار الدوري المصري.