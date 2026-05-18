الساورة لن تلعب أمام جمهورها حتى الموسم المقبل

لن يلعب فريق شبيبة الساورة أمام جمهوره إلى غاية انطلاق الموسم المقبل، بعد أن عاقبته لجنة الانضباط في آخر اجتماع لها.

وعوقبت شبيبة الساورة بِخوض مباراة واحدة نافذة داخل القواعد بِمدرجات شاغرة، وتسديد غرامة مالية قيمتها مليون دينار. بِسبب استعمال الأنصار للشهب النارية، ورشق أرضية الميدان بهذه المقذوفات الممنوعة.

حدث ذلك خلال مواجهة الضيف شباب بلوزداد (التعادل السلبي)، في البطولة الوطنية بِتاريخ الـ 12 من ماي الحالي.

وبقيت لِشبيبة الساورة مقابلتان في البطولة الوطنية للموسم الحالي، خارج القواعد أمام مولودية البيّض، وبِميدانها مع شباب قسنطينة، تواليا.

وعاقبت لجنة الانضباط أيضا قائد ترجي مستغانم بن عمار بن علي بالإيقاف لمدة 6 لقاءات، يوجد بينها 4 مواجهات نافذة. مع تسديد غرامة مالية قيمها 50 ألف دينار. وذلك بِسبب طرده، بعد قيامه بِحركة غير أخلاقية خلال مواجهة المضيّف اتحاد العاصمة (التعادل بِهدف لِمثله)، في البطولة الوطنية بِتاريخ الـ 12 من ماي الحالي.

وبقيت لِفرق ترجي مستغانم مقابلتان في البطولة الوطنية للموسم الحالي، فيما تنقضي مدة عقد المدافع بن عمار بن علي (31 سنة) بِتاريخ الثلاثين من جوان المقبل.