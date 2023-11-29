السباحة نفسي تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر

نجحت السباحة الجزائرية رانيا نفسي، في تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر في الحوض الصغير “25 م”، خلال مشاركتها في كأس منطقة كيبك في كندا، للأكابر.

وأحرزت نفسي الناشطة مع نادي نيبتون مونتريال الكندي ضمن السلسلة التصفوية لتخصص 200 متر على الصدر، توقيت متميز قدره 2 د 28 ثا 60 ج.

وبفضل هذه النتيجة، حطمت رانيا نفسي الرقم القياسي الوطني الجزائري القديم الذي كان بحوزة الدولية السابقة، هناء طالب بن دياب 2 د 30 ثا 40 ج، منذ 16 ديسمبر 2015 بتجمع مدينة شيفلد بإنجلترا.

وتوجت رانيا نفسي بالميدالية الذهبية بجدارة، في نهائي سباق 200 متر على الصدر الذي أقيم في الحوض الكبير 50 م بتوقيت قدره 2 د 35 ثا 18 ج، متفوقة على الكنديتين ساندي ترامبلاي التي أنهت السباق بتوقيت 2 د 40 ثا 43 ج، وماريون سينيشين بتوقيت 2 د 40 ثا 72 ج.