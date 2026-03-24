السباح جواد صيود يحرز فضية سباق 200 متر أربع سباحات

أحرز السباح الجزائري جواد صيود ميدالية فضية في دورة 2026 من البطولة الدولية المرموقة “أوبن جيون”، التي اختتمت مساء الأحد في باريس، بعد احتلاله المركز الثاني في سباق 200 متر أربع سباحات.

وعاد الفوز في هذا السباق إلى البرازيلي غابرييل ماشوكو بتوقيت 02د و00ثا و63 ج.م، متقدمًا على صيود الذي سجل 02د و01ثا و04 ج.م، بينما حل اليوناني جيسون روتولاس ثالثًا بزمن 02د و01ثا و05 ج.م.

وتعد بطولة “جيون أوبن” من أبرز المواعيد الدولية في السباحة، حيث تستقطب نخبة سباحي العالم وتشكل محطة تحضيرية هامة للمنافسات الكبرى.وجرت منافسات نسخة 2026 من 20 إلى 22 مارس بالمركز المائي الأولمبي لميتروبول باريس الكبرى، وهو المسبح الذي احتضن منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيكون أيضًا مسرحًا لبطولة أوروبا للسباحة 2026