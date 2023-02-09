السجل التجاري يكشف عدد التجار المتنقلين والمزايا التي يستفيدون منها

تحدث المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، عن عدد التجار المتنقلين والمزايا التي يستفيدون منها ضمن هذا النشاط.

وفي تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح”، أفاد سليماني أنّ استحداث صيغة السجّل التجاري، مكّنت من تسجيل 15.507 شاب إلى غاية الآن، يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم بطريقة متنقلة في 120 نشاطًا تجاريًا.

وأوضح سليماني أن التسجيل لا يتطلب اجراءات معقدة، بل يحتاج إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل شاب مهتم بالاندراج ضمن سياقات التجارة المتنقلة.

وعدّد المتحدث ذاته، جملة المزايا التي يجنيها أي تاجر متنقل مسجّل، حيث سيستفيد هو وعائلته من التغطية الاجتماعية ومنحة التقاعد، ومن ثمّ يتمّ إدماج التاجر المعني بشكل كامل.

كما ركّز المسؤول على أنّ الصيغة تتيح تغطية الأحياء الجديدة والمناطق النائية وتمكّن المواطنين من التعامل مع تجار موثوقين.

ونوّه سليماني إلى إمكانية التسجيل إلكترونيًا دون تنقل، محيلاً على تسجيل 300 تاجر متنقل، وأردف: “المركز الوطني للسجل التجاري يحوز على قاعدة بيانات مرقمنة ومؤمنة، والكثير من المعاملات تتم إلكترونيا بما فيها الدفع الالكتروني”.

وفي هذا الصدد، اعتبر المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري أن التخوف من الضرائب أمر غير منطقي كونها جزافية وسنوية وليست بحجم كبير.



وأشار سليماني إلى مساعٍ لتسريع وتيرة السجل التجاري وانهاء جميع المعاملات الخاصة بإنشاء المؤسسات التجارية في ظرف ساعة قبل جوان القادم.

من جهة أخرى، شدّد ضيف الصباح على وجوب إصدار نص قانوني يؤطر نشاط “صناعة المحتوى”.