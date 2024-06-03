السد يعلن تجديد تعاقده مع اللاعب خوخي بوعلام

أعلن نادي السد تجديد تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم خوخي بوعلام لمدة ثلاثة مواسم قادمة، لينتهي العقد الجديد في نهاية موسم 2026 – 2027.

وقدّم اللاعب مستويات عالية منذ انضمامه للسد قادما من النادي العربي في موسم 2017 – 2018، حيث ساهم خلال مشواره مع السد في تحقيق العديد من البطولات المحلية منها الدوري القطري، وكأس قطر، و”كأس الأمير” وكأس “السوبر القطري”.

وعلى صعيد المنتخب القطري الأول، يشارك بوعلام كلاعب دولي منذ العام 2014، وخلال مشواره، ساهم في تحقيق عدة ألقاب منها بطولة غرب آسيا في الدوحة 2014، وكأس الخليج في السعودية 2014 “خليجي22″، وبطولة كأس آسيا 2019، وكأس آسيا، قطر 2023.

وكان السد قد توّج خلال موسم 2023 – 2024، بلقب الدوري وبطولة “كأس الأمير” للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، ويسعى الفريق للظهور في أفضل مستوى خلال مشاركته المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2024 – 2025.