السعودية تستدعي سفيرة العراق لتسليمها مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد، سفيرة العراق لدى المملكة، لتسليمها مذكرة احتجاج على “اعتداءات وتهديدات” قالت إنها تطال دول الخليج انطلاقا من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج، على “إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج”.

كما أكد المسؤول السعودي “أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات. ورفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

ومنذ اليوم الأول من الحرب، استنكرت السعودية الهجمات الإيرانية على أراضيها، وقالت إنها “غير مبررة، وجاءت على الرغم من تأكيد المملكة أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران”.