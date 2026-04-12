إدارة الموقع
العالم

السعودية تستدعي سفيرة العراق لتسليمها مذكرة احتجاج

الشروق أونلاين
  • 710
  • 0
ح.م
صورة لـ: وكالة الأنباء السعودية

استدعت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد، سفيرة العراق لدى المملكة، لتسليمها مذكرة احتجاج على “اعتداءات وتهديدات” قالت إنها تطال دول الخليج انطلاقا من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج، على “إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج”.

كما أكد المسؤول السعودي “أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات. ورفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

ومنذ اليوم الأول من الحرب، استنكرت السعودية الهجمات الإيرانية على أراضيها، وقالت إنها “غير مبررة، وجاءت على الرغم من تأكيد المملكة أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد