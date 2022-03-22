-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية مصحوبة ببرد عبر 27 ولاية
منوعات

السعودية تسمح بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في رمضان

الشروق أونلاين
  • 330
  • 0
السعودية تسمح بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين في السعودية عبد الرحمان السديس الثلاثاء، عن السماح لرواد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بالاعتكاف بداية من شهر رمضان المقبل.

وقال السديس في تغريدة على تويتر:”نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وفق ضوابط ومعايير محدّدة”.

وأضاف:”ستتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً”. موضحا أنّ “إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان اقتداء بسنة النبي”.

وتمّ تعليق الاعتكاف بالحرمين الشريفين في ليالي رمضان منذ العام الماضي. ضمن جملة من الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي جائحة كورونا في البلاد.

ومنذ مطلع شهر مارس الجاري، تجري السلطات السعودية عدّة إجراءات تخفيفية على قواعد الوقاية من الوباء. بالتزامن مع تراجع حدّة التفشّي.

مقالات ذات صلة
جامعة فلوريدا تشطب اسم “كارل ماركس” من قاعة دراسية

جامعة فلوريدا تشطب اسم “كارل ماركس” من قاعة دراسية

إعلام النظام المغربي يقود حملة مقاطعة للتمور الجزائرية!

إعلام النظام المغربي يقود حملة مقاطعة للتمور الجزائرية!

بكالوريا الفنون تفتح النقاش حول واقع التكوين الفني

بكالوريا الفنون تفتح النقاش حول واقع التكوين الفني

لاجئون بالجزائر يعرضون أفلامهم بالمركز الجزائري للسينما

لاجئون بالجزائر يعرضون أفلامهم بالمركز الجزائري للسينما

صحيفة: قراصنة اخترقوا هاتف زوجة رئيس الموساد الإسرائيلي

صحيفة: قراصنة اخترقوا هاتف زوجة رئيس الموساد الإسرائيلي

مسؤول مصري: لو قطعنا الانترنت لمدة عام ستقل حالات الطلاق بنسبة 60 بالمائة (فيديو)

مسؤول مصري: لو قطعنا الانترنت لمدة عام ستقل حالات الطلاق بنسبة 60 بالمائة (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد