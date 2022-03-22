السعودية تسمح بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين في السعودية عبد الرحمان السديس الثلاثاء، عن السماح لرواد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بالاعتكاف بداية من شهر رمضان المقبل.

وقال السديس في تغريدة على تويتر:”نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وفق ضوابط ومعايير محدّدة”.

وأضاف:”ستتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً”. موضحا أنّ “إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان اقتداء بسنة النبي”.

وتمّ تعليق الاعتكاف بالحرمين الشريفين في ليالي رمضان منذ العام الماضي. ضمن جملة من الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي جائحة كورونا في البلاد.

ومنذ مطلع شهر مارس الجاري، تجري السلطات السعودية عدّة إجراءات تخفيفية على قواعد الوقاية من الوباء. بالتزامن مع تراجع حدّة التفشّي.