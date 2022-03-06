السعودية تعلن انطلاق الحجز لعمرة رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الشروع في حجز تصاريح أداء مناسك الحج والعمرة خلال شهر رمضان المبارك، بداية من اليوم الأحد 6 مارس.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة السعودية فسيكون حجز تصاريح أداء مناسك الحج والعمرة خلال شهر رمضان المبارك، عبر تطبيقي “اعتمرنا” و “توكلنا” ، ابتداء من يوم الأحد 3 شعبان 1443 الموافق لـ 6 مارس 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر ياتي حرصا على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل.

كما دعت الوزارة جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات أثناء أداء مناسك العمرة.

وقررت السعودية، السبت، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقا لما نقلت وكالة “واالأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وجاء في القرار إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام ارتداء الكمامة فيها.

كما نص على إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

وبموجب القرار الجديد لم يعد مطلوبا اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وكذلك لم يعد مطلوبا اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

واشترطت المملكة للقادمين إليها بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في السعودية.

كما ألغى القرار الجديد تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

وكذلك تم رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى نحو 20 دولة.