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السعودية تعلن تسليم وثيقة البرنامج الزمني لموسم الحج المقبل

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن تسليم وثيقة البرنامج الزمني لموسم الحج المقبل
ح.م
وزير الحج والعمرة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة عن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والبرنامج الزمني لموسم الحج المقبل. ضمن جُملة من الخطوات التطويرية.

جاء هذا في حفل “ختامه مسك” لتكريم الجهات المتميزة. وتسليم الوثائق الخاصة بالتحضير لحج موسم 1446 هـ المقبل، وإعلان الفائزين بجائزة “لبيتم” بمقر وزارة الحج والعمرة.

ولفت الربيعة إلى أن هذا العام شهد إطلاق أهم المبادرات بقيادة وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، وهي حملة “لا حج بلا تصريح”، للحدّ من ظاهرة المخالفين.

وقد حققت هذه الحملة أهدافها بكل نجاح، يقول الوزير السعودي. مضيفا:”لم تردنا أي شكاوى عن وجود حجاج مخالفين داخل مساكن أو مخيمات الحجاج النظاميين.

“كما تم إطلاق بطاقة نسك، التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لهم”، يتابع وزير الحج والعمرة، مهنئا “بنجاح موسم حج هذا العام”.

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