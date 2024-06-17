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وزارة الحج السعودية.. 6 وصايا للحجاج خلال أيام التشريق

الشروق أونلاين
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وزارة الحج السعودية.. 6 وصايا للحجاج خلال أيام التشريق
وكالات

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الحجاج خلال أيام التشريق، إلى الحرص على اتباع الإرشادات الصحية، والالتزام بالنظام، لتكتمل رحلتهم بكل يسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة، على صفحتها الرسمية عبر منصة إكس: لسلامتك خلال أيام التشريق، تجنب “الافتراش في الطرقات، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، والخروج من المخيم بدون حاجة، والخروج نهارًا بدون مظلة”.

 كما أكدت أهمية الحرص على “الإكثار من شرب الماء، والالتزام بأوقات التفويج”.

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