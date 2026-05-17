السعودية تعلن عن تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى بالمملكة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن يوم غدٍ الاثنين 18 ماي، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 ماي، وعيد الأضحى بالمملكة يوم الأربعاء الذي يليه.

وكتبت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية في بيان “عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447هـ -حسب قرار المحمكة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (206 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1447هـ أن يوم السبت 1 / 11 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18 / 4 / 2026م هو المكمل لشهر شوال 1447هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 2 / 11 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1447هـ”

وأضافت المحكمة في بيانها “ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم أن يوم غدٍ الاثنين 1 / 12 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18 مايو ـ أيار 2026م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 26 مايو ـ أيار، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.”