السعودية وتايوان يطويان أزمة “الماسة الزرقاء المسروقة”

من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع المقبل تايلاند، في زيارة هي الأولى، منذ أكثر من 3 عقود على خلفية حادثة “الماسة الزرقاء”.

وسيتخلل الزيارة توقيع اتفاقيات بين البلدين لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والاستثمارية، حسب ما أكدته وكالة “بلومبرغ”.

وتعقد الاتفاقيات على هامش اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، والذي سيحضره ولي العهد، كضيف خاص، وفقا لما ذكرته نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية رشادا دناديريك.

وتحدد الاتفاقيات خططا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية حتى عام 2024، بما في ذلك العثور على “موقع مناسب” لبناء سفارة سعودية في بانكوك.

وتأتي زيارة بن سلمان في أعقاب زيارة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا إلى الرياض خلال شهر يناير، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم تايلاندي منذ قطع العلاقات.

وخلال زيارة برايوت، اتفق البلدان على تعيين سفراء قريبا والعمل على التعاون الثنائي.

من جهتها، لم تؤكد السعودية، حتى الآن، الزيارة المقررة لولي العهد، وفق ما أفادت بلومبرغ.

ويعود الخلاف بين السعودية وتايلاند إلى العام 1989 بعد اتهام عامل يحمل الجنسية التايلاندية يدعى “كرينانغكاري تيشامونغ” بسرقة مجموعة من الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة، بما في ذلك قطعة نادرة تسمى “الماسة الزرقاء” من داخل قصر الأمير فيصل بن فهد، وهو أول أبناء الملك فهد بن عبد العزيز الذي كان يجلس على العرش آنذاك.

وكانت الماسة الزرقاء من عيار 50 قيراطا من بين ما يقدر بنحو 20 مليون دولار من الأحجار الكريمة والمجوهرات في عملية السرقة التي دمرت العلاقات بين البلدين، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتلت حوادث السرقة تعرض ثلاثة دبلوماسيون سعوديون في تايلاند لعملية اغتيالات خلال عام 1990، فيما قتل أيضا رجل أعمال سعودي كان شاهدا على حوادث قتل الدبلوماسيين المكلفين بمتابعة قضية سرقة المجوهرات، وفقا لصحيفة “الوطن” السعودية.

وتوترت العلاقات بين الرياض وبانكوك بعد سلسلة الحوادث التي وقعت بين العامين 1989 و1990، حيث كانت تعتقد السعودية أن السلطات التايلاندية متواطئة في التستر على بعض كبار الضباط المتورطين في تقاسم المجوهرات مع العامل.

ولم يدان أحد بارتكاب جرائم القتل للدبلوماسيين السعوديين، بحسب أسوشيتد برس.

كما منعت المملكة الخليجية مواطنيها من السفر إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا نتيجة الأزمة الدبلوماسية الحادة التي نشبت بسبب قضية السرقة وأعقبها عمليات القتل.