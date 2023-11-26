السعوديون يُريدون بن رحمة وإدارة “المطارق” تردّ

تُبدي كبرى أندية البطولة السعودية رغبة في انتداب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وعقد مُدير أعمال بن رحمة لقاءً مع مسؤولي نادي وست هام في الأيّام القليلة الماضية، وأخبرهم بِأن الدولي الجزائري مطلوب في البطولة السعودية، ويُريد منهم تسهيل إجراءات التحويل في جانفي المقبل.

وردّت إدارة نادي “المطارق” بِأنها لا تُمانع في تسريح بن رحمة، بِشرط أن يكون العرض المالي مناسب.

وفي أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، لم تذكر صحيفة “الصن” البريطانية اسم النادي السعودي، واكتفت بِالقول إنه أحد أغنى فرق البطولة في هذا البلد الخليجي.

ولم يُشارك بن رحمة هذا الموسم أساسيا سوى في 9 مقابلات فقط، من أصل 19 مواجهة لِفريقه وست هام في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، كما أنه لم يُسجّل أيّ هدف. وهي مُعطيات سلبية تدفع مهاجم “الخضر” إلى تغيير الأجواء والالتحاق بِالدوري السعودي. فضلا عن ذلك، تتوقّف البطولة في هذا البلد الخليجي في أواخر ديسمبر المقبل، على أن تُستأنف في منتصف فيفري القادم. وذلك بِسبب مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا، المُبرمجة بِقطر ما بين الـ 12 من جانفي والـ 10 من فيفري 2024.