سلطان عمان في زيارة دولة إلى الجزائر

جانب من استقبال السُّلطان هيثم بن طارق للرئيس تبون في آخر زيارة قام بها إلى سلطنة عمان شهر أكتوبر الفارط

يستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين.

وجاء في بيان للرئاسة: “يستقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين”.

السلطان العماني في زيارة دولة إلى الجزائر

وغادر السُّلطان هيثم بن طارق صباح اليوم الأحد سلطنة عُمان متوجهًا إلى الجزائر، في زيارة “دولة” تستغرق يومين، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، يأتي هذا الحدث تأكيدًا على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصًا على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

ويرافق جلالة السلطان خلال هذه الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلًا من: شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وعددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجزائر.

وتعد هذه الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العُمانية الجزائرية، لما تحمله من دلالات سياسية واستراتيجية تعزز من التنسيق والتكامل بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.