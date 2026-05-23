السلطة المستقلة للانتخابات تكشف عن الحصيلة النهائية لقوائم التشريعيات

ح. م
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم السبت، 23 ماي، عن الحصيلة النهائية للقوائم المشاركة في تشريعيات 2 جويلية المقبلة.

وأفادت السلطة أنه “وبعد التدقيق في المعطيات المستقاة من المنصة الرقمية المخصصة المتابعة إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح وكذا المعطيات المستقاة من محاضر غلق عملية إيداع الملفات المعدة من قبل المحضرين القضائيين المسخرين لهذا الغرض، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 جويلية 2026، بعد نهاية الآجال القانونية”.

وجاءت القوائم على النحو التالي:

بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن بلغ مجموع الملفات المودعة: 788 ملف. منها 649 ملف تحت رعاية 32 حزب سياسي، وملف واحد (1) تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و138 ملف بعنوان قوائم حرة.

هذا وبلغ إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن: 10168 مترشح.

بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن بلغ مجموع الملفات المودعة: 66 ملف. منها 59 ملفات تحت رعاية 18 حزب سياسي، وملف واحد (1) تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و6 ملفات بعنوان قوائم حرة.

هذا وبلغ إجمالي عدد المترشحين خارج الوطن 528 مترشح.

