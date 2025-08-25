السماح بإدخال شحنات زيوت السيارات والمزلقات الموطّنة قبل 15 جويلية

وزارة التجارة تمنح ترخيصا خاصا للصناعيين لاستيرادها كمدخلات إنتاج:

تلقت مديريات التجارة بتاريخ 25 أوت 2025 مراسلة من الأمين العام للوزارة، تضمنت تعليمات جديدة بخصوص معالجة ملفات استيراد 6 أصناف من المزلقات وزيوت السيارات، كان قد تم منع استيرادها إلا على الشركة العمومية نفطال.

وفي هذا الإطار، تقرر الترخيص للصناعيين باستيرادها شريطة استخدامها كمدخلات إنتاج، كما أمرت وزارة التجارة في ذات السياق، بالسماح بإدخال كافة الشحنات الخاصة بهذه المزلقات الموطنة قبل تاريخ 15 جويلية الماضي.

ووفق المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق”، فقد جاءت هذه الأخيرة استنادا إلى التعليمة رقم 1222 المؤرخة في 17 جوان 2025 والتعليمة رقم 1427 المؤرخة في 7 جويلية 2025، واللتين شددتا على ضرورة إخطار رؤساء المفتشيات الحدودية بعدم السماح بإدخال بعض منتجات المزلقات، التي منحت حصرية استيرادها للشركة الوطنية نفطال.

وتشمل هذه المنتجات 6 بنود تعريفية تم تحيينها في مذكرة 7 جويلية الماضي وهي البند 2710.19.39.10 المتعلق بزيوت التشحيم والتزليق والبند 2710.19.37.00 المتعلق بزيت الدلفنة المخصص للصناعة الصُلبية، والزيت العازل للمحولات والقواطع الكهربائية والبند 3403.99.10.00 المتعلق بمحضّرات تزليقية لتقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة في الآلات، المركبات أو الطائرات والبند 3403.19.21.00 المتعلق بمحضّرات تزليقية مماثلة لأغراض صناعية ونقل والبند 3819.00.22.10 المتعلق بسوائل جاهزة لأنظمة نقل الحركة الهيدروليكية للمركبات والبند 3819.00.11.10 المتعلق بسوائل مكابح هيدروليكية مخصصة للمركبات.

وبناء على التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي المنعقد في 14 أوت 2025، تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج الصناعي باستيراد المزلقات الموجهة للاستعمال المهني كمدخلات في عمليات الإنتاج، وذلك بسبب عدم قدرة شركة نفطال في الوقت الراهن على تلبية الطلب من حيث الكمية أو الخصائص.

كما نصت المراسلة على الترخيص بإدخال الشحنات التي تم توطين فواتير استيرادها قبل تاريخ 15 جويلية 2025 أي قبل دخول تعليمات المنع حيز التنفيذ وبهذه الإجراءات، تسعى وزارة التجارة إلى ضمان تنظيم السوق الوطني من جهة، وتلبية احتياجات المتعاملين الصناعيين والحفاظ على استمرارية نشاطهم من جهة أخرى.